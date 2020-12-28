Марина Мазанко будет представлять Николаев.

Депутат из Николаева Марина Мазанко прошла в финал конкурса "Миссис Украина".

Читайте такжеЛеся Никитюк сверкнула грудью в секси-платье

Об этом она сообщила в Facebook.

"Только залезла под одеяло и прикрыла глаза, а тут: "Вы в финале национального конкурса "Миссис Украина 2020". Мои хорошие! Я вас обожаю! Спасибо за каждый ваш голос, за всю вашу поддержку и любовь! Мы действительно можем делать этот мир лучшим. Через самого себя!", — написала она.

За фото конкурсанток голосовали в интернете. За 44-летнюю Марину проголосовали 3444 человека.

Кто такая Марина Мазанко:

Сама Мазанко характеризует себя как личность, которая стремится к самовыражению через красоту, душевность, сострадание, через общение и сотрудничество с другими людьми.

"Некоторые говорят, что красота спасет мир, другие - что добро... Я верю, что мир "спасет" бережное отношение к каждому, и в первую очередь - к себе. К своему здоровью, к своему телу, к своим истинным желаниям! Быть женщиной, стремиться к лучшему из всего возможного, мечтать, любить, быть любимой. Быть собой. Это моя жизненная философия", - сказала депутат.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич