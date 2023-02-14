Певица говорит, что ей уже неинтересно "играться".

Украинская певица, финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть открестилась от украинского шоу-бизнеса. Она заявила, что не хочет быть причастной ко всему этому.

По словам KRUTЬ, в украинском шоу-бизнесе очень мало настоящих людей. Раньше она хотела стать его частью, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее мнение изменилось.

Меня не интересует украинский шоу-бизнес. Я немного приоткрыла для себя эту страницу, увидела, что там. И мне стало неинтересно, мне не хотелось бы ассоциироваться с теми людьми, которые называют сейчас себя украинским шоу-бизнесом. Я бы не хотела быть там. По правде говоря, я хотела быть там, перед 24 февраля. Но полномасштабное вторжение изменило все, и мой взгляд тоже. Мне не хочется быть причастной к этому всему. Там мало жизни, а еще там мало людей, именно людей... Мне не нравится эта тусовка", - заявила KRUTЬ в "Буремном подкасте".

Видео дня

Сейчас певица хочет "плыть, будто рыба", отдельно от шоу-бизнеса. Она разочарована тем, что увидела. По словам Круть, в этой истории она не хочет продолжения.

"Евровидение для меня стало последней точкой. Все, конец", - резюмировала артистка.

Кто такая Марина Круть

Певица и бандуристка Марина Круть дважды пыталась пройти Нацотбор и попасть на "Евровидение". В 2022 году она прошла в финал, но победу и шанс представлять Украину получил группа TVORCHI. Жюри отдали ей 10 баллов из 10, а зрители - 8 из 10. Таким образом она заняла второе место, уступив победу группе TVORCHI.

После двух неудачных попыток попасть на "Евровидение" певица заявила, что для нее история с конкурсом закончилась. Больше она не хочет участвовать в Нацотборе.

Вас также могут заинтересовать новости: