Исполнительница выступила на сцене Национального отбора на Евровидение с эмоциональной песней "Колискова".

Участница Нацотбора на Евровидение Марина Круть прокомментировала результаты финала. Так, она заняла второе место. Жюри отдали ей 10 баллов из 10, а зрители - 8 из 10. Таким образом она заняла второе место, уступив победу группе TVORCHI.

Это не первый опыт артистки на Нацотборе - в 2020 году она уже принимала участие и заняла третье место. После оглашения результатов в этом году в своем блоге Марина сообщила, что на этом ее история с Евровидением окончена, и она больше не собирается принимать участие в каких-либо отборах.

"Спасибо. Каждому, кто пережил эти 2 месяца со мной. Всем слушателям, кто голосовал за меня. Всей команде. Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Наша самая главная победа – на фронте. Слава Героям!", - написала Марина Круть в своем Facebook-блоге.

С аналогичным посланием артистка обратилась и к своим поклонникам в Instagram.

Марина Круть - "Колискова": выступление на Нацотборе 17 декабря

Кто победил на Нацотборе

Первое место досталось группе TVORCHI из Тернополя. Дуэт Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни получил от жюри 9 баллов и от зрителей 10 баллов. Таким образом именно они представят нашу страну на Евровидении 13 мая следующего года в Ливерпуле.

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