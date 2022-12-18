Участница Нацотбора на Евровидение Марина Круть прокомментировала результаты финала. Так, она заняла второе место. Жюри отдали ей 10 баллов из 10, а зрители - 8 из 10. Таким образом она заняла второе место, уступив победу группе TVORCHI.
Это не первый опыт артистки на Нацотборе - в 2020 году она уже принимала участие и заняла третье место. После оглашения результатов в этом году в своем блоге Марина сообщила, что на этом ее история с Евровидением окончена, и она больше не собирается принимать участие в каких-либо отборах.
"Спасибо. Каждому, кто пережил эти 2 месяца со мной. Всем слушателям, кто голосовал за меня. Всей команде. Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Наша самая главная победа – на фронте. Слава Героям!", - написала Марина Круть в своем Facebook-блоге.
С аналогичным посланием артистка обратилась и к своим поклонникам в Instagram.
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Кто победил на Нацотборе
Первое место досталось группе TVORCHI из Тернополя. Дуэт Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни получил от жюри 9 баллов и от зрителей 10 баллов. Таким образом именно они представят нашу страну на Евровидении 13 мая следующего года в Ливерпуле.