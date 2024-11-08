Маричка Падалко, Людмила Барбир, Екатерина Осадчая читали стихи в поддержку украинских пленных

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир на канале 1+1 Украина и ведущая ТСН на 1+1 Марафон Маричка Падалко приняли участие в медиа проекте "Тримайся. Тримаюсь" Центра гражданских свобод и Фонда Екатерины Осадчей, цель которого - напомнить об украинцах, которые находятся в российском плену.

Пронзительные стихи, написанные современными поэтами и поэтессами о неволе, ведущие читали в Киевском следственном изоляторе, чтобы более достоверно передать атмосферу неволи и страданий, с которыми сталкиваются украинские пленные. По меньшей мере 7000 гражданских граждан сейчас содержатся в неволе в России и на временно оккупированных территориях, а количество военнопленных неизвестно. Для них каждый день является борьбой за выживание в условиях пыток и изоляции от внешнего мира.

"Мое участие в этом проекте - это поддержка всем тем, кто ждет, кто заточил себя в своих квартирах и своих мыслях как проявление солидарности со своими родными в плену. Эти люди нуждаются в не меньшей поддержке, чем те, за освобождение которых мы боремся", - говорит Маричка Падалко, которая читала стихотворение Натальи Гейман.

Проект призывает к прекращению пыток и нарушений международных гуманитарных норм в отношении военнопленных, а также к освобождению гражданских заключенных без каких-либо условий и обменов.

Людмила Барбир отметила, что читать стихотворение в этом проекте для нее было большой ответственностью:

"Меня поразил такой реалистичный подход к съемке - когда читателей поместили в условия тюрьмы... Бесспорно, это не те условия, в которых находятся наши военные и гражданские пленные. Но даже несколько часов, проведенных там, все же давят морально. Даже страшно представить, какие муки и пытки переносят наши люди, которые до сих пор в российском плену.

Стихотворение Оксаны Гурской среди других мне откликнулось еще до того, как я прочитала историю автора. Ее любимый Геннадий, защитник "Азовстали", до сих пор в плену... Оксана вложила в эти строки все свои переживания, боль, отчаяние... Но одновременно и мощный посыл не сдаваться и бороться на всех уровнях. Это очень настоящее и откровенное стихотворение. Мой муж - военный. И я вижу его раз в год, каждый день волнуюсь. Страшно представить ситуацию, если бы я вообще не знала, что с ним происходит, где он и как он".

Екатерина Осадчая читала стихотворение Екатерины Михалицыной на Софийской площади возле монумента, посвященного пленным с "Азовстали". Руки, связанные веревкой, символизируют их стойкость, несокрушимость и веру. Эта инсталляция будет стоять в центре Киева до тех пор, пока последний защитник с "Азовстали" не выйдет из плена.

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