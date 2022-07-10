С начала войны Maneskin поддерживают Украину.

Итальянская группа Maneskin 9 июля дала концерт в Риме. Во время своего выступления артисты прямо со сцены послали президента РФ Владимира Путина и тех, кто поддерживает его преступный режим.

"Fuck putin! Fuck war! Идите все, кто против того, что я сейчас озвучил", – сказал со сцены солист Дамиано Давид.

Кроме того, Maneskin исполнили песню Gasoline, отрывок которой посвящен Украине.

Стоит отметить, что музыканты поддерживают Украину с первых дней войны. Еще в апреле они выпустили песню Gasoline, в клипе которой показали все ужасы войны в нашей стране.

Кроме того, группа Maneskin отменила все концерты в России, несмотря на то, что в стране-агрессоре у них много поклонников. Таким образом они в очередной раз выразили поддержку Украине.

Напомним, ранее итальянская рок-группа Maneskin поддержала Украину в войне, которую на нашей территории развязала Россия. На музыкальном фестивале Coachella солист группы Дамиано Давид со сцены выкрикнул: "Свободная Украина! F*ck Putin".

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