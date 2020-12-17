Певица восхитила сеть / instagram.com/mamarika_official
Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram постельное фото со своим супругом, юмористом Сергеем Середой.
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На снимке пара сидит в белоснежной постели. Сергей обнимает Эрику сзади. На фото видно, что одна его рука трогает грудь певицы, а вторая - держит за плечо. Складывается впечатление, что юморист хотел поцеловать свою супругу в плечо, так как он наклонил голову.
Стоит отметить, что у пары много татуировок. Их тело украшают различные рисунки.
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