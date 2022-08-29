Ольга Михайловна объяснила, почему на пиджаке у Кузьмы была медаль.

Мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна дала интервью Тарасу Себестяновичу для YouTube-канала ТОР. Там женщина впервые поделилась эмоциональной историей, которая случилась во время прощания с ее сыном.

"Когда Андрея хоронили, одну ночь он был дома, а вторую ночь был в церкви во Львове. Большой такой был зал. Люди шли и шли целую ночь. Был снег, дождь, но была такая куча людей, что все улочки были забиты. И тут, когда мы со Светланой (жена Кузьмы Скрябина, - ред.) стояли около Андрея, а он стоял посередине, и люди не подходили, подошли два солдата. Один был старше, лет 45, а другой - юный совсем. Они шли из госпиталя. Или домой, или на фронт возвращались. Старший снял медаль свою и сказал: "Я вас прошу, положите Андрею", - вспомнила Ольга Михайловна.

Однако она сначала не захотела брать медаль, аргументировав это тем, что военному это нужнее. Тем не менее военнослужащий настоял.

Відео дня:

"Я взяла и к лацкану прицепила Андрею. Самая главная медаль за все то, что он сделал для тех солдат. Они говорят: "Все, что на нас (одето, - ред), все - Андрей. Вот такую Андрей имеет медаль", - добавила мама Кузьмы.

Напомним, мама покойного Скрябина призналась, хочет ли повторного расследования гибели сына.

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