Ольга Михайловна убеждена, что настоящие виновники будут наказаны.

17 августа 2022 года Кузьме Скрябину могло бы исполниться 54 года. В честь этого его мама Ольга Михайловна Кузьменко дала интервью Славе Демину, где высказала свою позицию касательно расследования катастрофы.

"Вы говорите, что Андрей много говорил про действующую власть того времени, о м*скалях, и т.д. Сейчас новая власть. Сейчас это криминальное дело можно поднять и возобновить следствие. Вы бы хотели этого?", - спросил Слава Демин.

"Нет", - категорически ответила женщина. Далее она объяснила свою позицию.

"Тот, кто это сделал, до седьмого колена будет расплачиваться. Он, его дети, внуки, правнуки, праправнуки и так далее. Сейчас я не хочу вершить над ним суд. Я не знаю, кто это был. Могут сейчас подставить кого-то, могут осудить не того. Если бы какая-то зацепка была, а так зацепки никакой нет, и я никого не могу обвинить. Но народ никогда не ошибается. А приблизительно миллион человек утверждает, что это не было просто ДТП. Но добилась ли чего-то мама Гонгадзе (журналиста Георгия Гонгадзе убили в 2000 году, - ред)? При этом, были названы фигуранты дела. А она, бедная, ходила и к одним, и ко вторым. А ее просто везде футболили. Так она искала сына, искала ту красивую голову того красивого мужчины. Я думаю, что она в душе пожелала того же им всем (убийцам, - ред), чего и я желаю сейчас. И того же сейчас каждая мама Украины желает врагам - чтоб "згинули, як роса на сонці", - сказала Ольга Михайловна Кузьменко.

Напомним, 2 февраля 2015 года Скрябин погиб в автокатастрофе. На данный момент расследование обстоятельств ДТП завершено, официально – Кузьма превысил скорость. Многие фанаты считают, что аварию, которая унесла жизнь певца, могли подстроить из-за его резких высказываний в сторону действующей на тот момент власти.

Также УНИАН писал, что сеть растрогал кавер на песню Скрябина "Люди, як кораблі".

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