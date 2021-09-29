Крисси Тайген год назад потеряла ребенка.

Американская модель и телеведущая Крисси Тайген написала в Instagram душераздирающий пост, в котором обратилась к своему умершему ребенку.

Напомним, год назад девушка потеряла ребенка, так как ее беременность проходила очень тяжело. Крисси практически нельзя было двигаться. Тогда она очень переживала и не могла справиться со своими эмоциями. Так продолжается и по сегодняшний день.

"Год назад ты причинил мне величайшую боль, которую я только могла представить, чтобы показать мне, что я могу выжить во всем, даже если бы я не хотела этого. Мне не удалось позаботиться о тебе, но ты приходил и уходил, чтобы заставить меня полюбить себя и позаботиться о себе, потому что наши тела драгоценны, а жизнь - это чудо. Они сказали мне, что будет легче, но я так этого и не почувствовала. Мама и папа любят тебя вечно", - написала Крисси.

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Тайген - ведущая шоу "Битва фонограмм" совместно с ЭлЭл Кул Джеем на одном из американских телеканалов. Помимо телевизионной карьеры она также занимается моделингом. Крисси уже успела украсить собой обложки таких глянцевых изданий как Maxim, Ocean Drive magazine, Cosmopolitan.

В свободное время Тайген любит готовить и писать. Она является автором блога, в котором делится рецептами блюд о которых узнала путешествуя по миру.

14 сентября 2013 года Тайген вышла замуж за музыканта Джона Ледженда. Их свадьба состоялась в Комо, Италия. У супругов есть двое детей - дочь Луна Симона Стивенс и сын Майлз Теодор Стивенс . Оба ребёнка были зачаты с помощью ЭКО. В августе 2020 сообщила, что ждет третьего ребенка, но 1 октября беременность прервалась.

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Автор: Диана Могилевич