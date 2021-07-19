Шоумен подарил поклонникам заряд энергии.

Супруг Аллы Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок.

На фото он позирует в одних лишь трусах. При этом Галкин высоко подпрыгнул, раздвинув ноги.

"Всем дарю заряд энергии на неделю", - подписал забавный снимок шоумен.

"Браво, Максим", "Шампанское во мне также увеличивает прыгучесть", "Спайдермен", "Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе", "Хоп, ловлю заряд энергии на неделю", - пишут поклонники.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: Диана Могилевич