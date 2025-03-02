Юморист поздравил любимую с праздником.

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин, который осудил путинский режим и с семьей уехал за границу, поделился новыми кадрами с родными в сети. Артист в очередной раз порадовал поклонников семейным контентом и показал, как его жена - певица Алла Пугачева - изменилась за последние годы.

Новые фото комик опубликовал на своей странице в Instagram. Серию фотографий знаменитость посвятил любимой по случаю особого для нее праздника. По его словам, каждый год, в первое воскресенье весны, они празднуют день желтых цветов. Оказалось, что такого праздника не существует, а супруги придумали его сами. Поэтому в этом году они не стали изменять традиции и поделились кадрами с цветами.

"Поздравляю мою любимую с ее праздником Желтых цветов, с первым воскресеньем весны!" - написал под фото россиянин.

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На снимках Пугачева позировала на камеру возле цветов, среди которых были растения желтого цвета. Вероятно, первое фото сделано недавно, а вот все остальные - архивные. На них примадонна показалась с детьми от Галкина - двойняшками Гарри и Елизаветой.

Сейчас им уже 11 лет, но на кадрах сестра и брат еще совсем маленькие. Невозможно не заметить, как за эти годы изменились звездные дети, и как они повзрослели. А вот сама артистка не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. 75-летняя знаменитость выглядит молодо и почти не изменилась за последние годы.

Отметим, что исполнительница и юморист состоят в браке уже 14 лет. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек. Сейчас звездная семья уже три года живет за границей.

В 2022 году за осуждение политики Кремля и критику войны Галкина признали "иноагентом" в РФ. Пугачева поддержала мужа и также призвала внести ее в список "иностранных агентов". Пара поддерживает Украину и регулярно высказывается о войне.

Напомним, ранее Максим Галкин показал новые фото дочери Елизаветы и как она собиралась на карнавал. Девочка готовилась к особому событию на Кипре, где сейчас живет звездная семья, и позировала на камеру в образе известной героини из сериала "Венздей".

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