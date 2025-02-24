Максим Галкин отреагировал на годовщину войны в Украине: 'Бесконечные дни горя и смертей'

Шоумен снова поддержал Украину.

Российский шоумен Максим Галкин, который еще в 2022 году осудил полномасштабное вторжение в Украину и выехал с семьей в Израиль, отреагировал на третью годовщину большой войны.

В своем блоге он опубликовал пост с лаконичной картинкой, на которой изображено число "1097". Оно свидетельствует о количестве дней, сколько Украина борется против российской агрессии.

"Три года как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Бесконечные дни горя и смертей, разрушенных украинских городов и изуродованной природы… Все это время я стараюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников… Не знаю, что писать сегодня… Где найти слова утешения и надежды? Помянем погибших, помянем павших за свою землю и будем бороться за живых", - добавил Галкин.

Видео дня

Отметим, в России Галкина признали "иноагентом" за поддержку Украины. В начале полномасштабной войны он выступал на концертах, а часть денег передавал на помощь украинским беженцам.

Кроме того, шоумен неоднократно реагировал на массированные ракетные удары по Украине. Каждый раз он выражал соболезнование семьям погибших и ужасался жестокости страны-агрессора.

Напомним, ранее Максим Галкин признался, что изучает украинский и исполнил хит Степана Гиги "Цей сон".

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