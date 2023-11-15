Артист все чаще пытается говорить и творить хиты на украинском языке.

Известный украинский певец Макс Барских в интервью блогеру Богдану Беспалову рассказал, что для него значит украинский язык.

Артист заверил, что полномасштабное вторжение России в Украину сделало переворот в его сознании. Макс постепенно начал переходить на украинский, а также занялся выпуском украиноязычных композиций. Показательно, что артист перевел на украинский свои старые хиты.

Барских также честно уточнил, что не совсем наложил "табу" на русский язык. Он общается по-русски с мамой, которая живет в Херсоне, потому что так удобно для нее. Для мамы артиста русский язык является родным, поэтому артист не хочет настаивать, чтобы она ломала себя.

Но впоследствии Макс планирует стать на 100% украиноязычным.

"Если со мной общаются на украинском, я также отвечаю на украинском. Честно говоря, мама моя – например, - ее не переделаешь", - уточнил Макс и добавил, что украинский все чаще врывается в его повседневную жизнь.

Что известно о творчестве Макса Барских

Макс Барских является украинским исполнителем, автором песен и композитором. Он стал известен благодаря телешоу "Фабрика звезд". Талант будущей звезды заметил известный режиссер Алан Бадоев. На сегодняшний день хиты Макса получили известность. Самые известные - "Подруга ночь", "Туманы", "Буде весна", "Найти себя", "Ритмы". А недавно артист выпустил новый украиноязычный альбом "Зорепад".

Ранее УНИАН писал, что Макс Барских впервые заговорил о личной жизни.

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