Он мечтает о здоровых и счастливых отношениях.

О личной жизни певца Макса Барских мало что известно, потому что все время он был сконцентрирован на карьере. И, стоит отметить, ему удалось ее построить. Из участника "Фабрики звезд" он вырос в профессионального артиста, собирающего огромные залы.

Скорее всего, именно такая нагрузка и отразилась на личном счастье музыканта. Как он признался в интервью "Люкс ФМ", на данный момент у него нет девушки.

Однако, как говорит артист, он хочет встретить девушку, с которой сможет построить здоровые и счастливые отношения.

"У меня было время стать самодостаточным, поэтому мне кажется, что мои будущие отношения будут очень здоровы, без токсичных отношений, ревности и проблем. Я хочу отношения с ощущением друг друга и компромиссами", - сказал Барских.

Кроме того, Макс отметил, что пока не готов к детям. При этом через 3-5 лет вернется к этому разговору.

Напомним, ранее продюсер рассказал, сколько зарабатывает Макс Барских. По словам Ясинского, Барских просит приличную сумму за выступление - 5- тысяч долларов.

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