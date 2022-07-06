Мероприятие состоялось на поддержку военных ВСУ, их семей, спасателей, волонтеров и всех тех, кто приближает победу Украины в войне.

5 июля на станции метро "Майдан Незалежности" выступил украинский певец Макс Барских. Это было его первое выступление с начала войны в Украине.

Со сцены прозвучали не только золотые хиты Барских, которые давно стали визитной карточкой музыканта ("Туманы", "Неверная", "Танцевать", "Моя любовь", "Неземная, "Небо"), но и последние треки, написанные во время войны - гимны народного сопротивления - "Буде весна", "Чекай меня", "Don't Fuck with Ukraine".

Мероприятие состоялось на поддержку военных ВСУ, их семей, спасателей, волонтеров и всех тех, кто приближает победу Украины в войне.

"Вчера в Киеве в очень особом месте состоялся мой первый концерт с начала войны. Совсем недавно это была просто станция "Майдан Незалежности", сегодня - это укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть собственными глазами хотя бы ненадолго ваши улыбающиеся лица: лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас - большая гордость и честь, смотрите телевизионную версию концерта", - подписал эмоциональные фотографии с выступления Барских.

Напомним, Оля Полякова также дала первый концерт в Украине после вторжения России.

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