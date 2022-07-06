Звезда долгое время находилась во Франции со своими детьми, но недавно приехала на Родину.

Украинская певица Оля Полякова на днях вернулась в Украину. Артистка добиралась на автомобиле. У себя в Instagram-блоге звезда показала, как радушно ее встретили дома. Сидеть долго без дела исполнительница хита "Шлепки" не смогла и тут же провела концерт. Вместо привычного для нее стадиона, Ольга пела в метро.

Состоялось выступление на станции "Майдан Незалежності", где сотни людей собрались посмотреть на "королеву ночи".

Видеозапись с выступления появилась в Instagram.

На сцену в метрополитене певица вышла с флагом Украины, а также обратилась со словами поддержки и благодарности.

"Мы все достойны того, чтобы быть счастливыми в своей свободной Украине. На своей красивой, любимой, единственной земле!", - сказала звезда.

Также на сцене выступил Макс Барских - украинский артист, который после полномасштабного вторжения России отправился в ряды ВСУ.

Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о несчастном случае в своей усадьбе.

Вас также могут заинтересовать новости: