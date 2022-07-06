Украинская певица Оля Полякова на днях вернулась в Украину. Артистка добиралась на автомобиле. У себя в Instagram-блоге звезда показала, как радушно ее встретили дома. Сидеть долго без дела исполнительница хита "Шлепки" не смогла и тут же провела концерт. Вместо привычного для нее стадиона, Ольга пела в метро.
Состоялось выступление на станции "Майдан Незалежності", где сотни людей собрались посмотреть на "королеву ночи".
Видеозапись с выступления появилась в Instagram.
На сцену в метрополитене певица вышла с флагом Украины, а также обратилась со словами поддержки и благодарности.
"Мы все достойны того, чтобы быть счастливыми в своей свободной Украине. На своей красивой, любимой, единственной земле!", - сказала звезда.
Также на сцене выступил Макс Барских - украинский артист, который после полномасштабного вторжения России отправился в ряды ВСУ.
Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о несчастном случае в своей усадьбе.