Еще вчера ведущая переживала из-за последствий ДТП, но косметика спасла ситуацию.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая неделю назад попала в аварию, уже приступила к работе. Звезда "1+1" показала, как визажисты замазали ее ужасные синяки на лице.

О своем состоянии после аварии и замечательной работе гримеров Соломия Витвицкая рассказала на своей странице в Instagram.

Во время ДТП ведущая сильно ударилась головой и теперь у нее на лбу огромная шишка. Врач предупреждал, что гематома опустится. Так и случилось, только из-за этого под глазами Витвицкой появились огромные синяки.

"Фото до и после мейка. Насколько же у нас крутые девчонки! Спасибо нашим визажистам, что я всегда могу положиться на ваш профессионализм и поддержку. Вчера еще больше убедилась, какая же у нас крутая команда. А мой любимый ваш комментарий под сторис с синяками: "природа так очистилась, что теперь панды гуляют по городу", - написала ведущая.

На фото звезда ТСН прекрасно выглядит и радостно улыбается. Визажисты скрыли все синяки и повреждения.

"Это просто магия", "вы такая красавица", "гримерам премию нужно за такое дать", "супер", - фанаты звезды пришли в восторг от фото Витвицкой.

Также Витвицкая рассказала, как она и ее близкая знакомая себя чувствуют. В момент аварии ее подруга находилась за рулем и серьезно повредила ногу.

"После ДТП мне сделали несколько раз КТ, сканирование и МРТ. У меня нет никаких внутренних повреждений. Но поскольку ударилась лбом и гематома на лбу таки значительная, поэтому, врачи предупредили, что со временем она опустится и вокруг глаз будут синяки. Поэтому все ожидаемо и быстро пройдет. Чувствую себя я прекрасно, а после санатория еще и лучше, чем до аварии. У подруги, что была за рулем, не так все радужно. Подозрение перелома ноги таки остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательнее дообследовать", - написала Витвицкая.

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Автор: Полина Кузенко