Ведущая надеется, что гримеры смогут скрыть ужасные последствия аварии, а известные артисты как могут поддерживают звезду "1+1" в комментариях.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая 15 июня попала в ДТП, испугала сеть огромными синяками на лице. Звезда "1+1" показала последствия аварии и рассказала, что уже сегодня она планирует вернуться к работе.

Фото синяков ведущая опубликовала на своей странице в Facebook.

Соломия Витвицкая сообщила, что после аварии она проходит реабилитацию на Закарпатском курорте. На фото ведущая выглядит веселой, несмотря на синяки и значительные изменения в своей внешности. Под глазами звезды появились темные круги, повреждения видны даже на лбу Витвицкой.

"Планирую в Киев и уже в 16:45 и 19:30 вести ТСН. Как считаете - наши гримеры справятся?"- написала ведущая телеканала "1+1".

Пользователи сети сочувствуют звезде. В комментариях фанаты пишут, что синяки выглядят уєасно. "Какой ужас", "боже, держитесь", "все будет хорошо", "выздоравливайте", "какой же страшный удар был, пусть время лечит", - поддерживают Соломию Витвицкую поклонники.

Свою поддержку выразили и звезды:

"Ужасно! Выздоравливай! Гримеры сделают из тебя лялю, не сомневаюсь!" - написал Игорь Кондратюк;

"Береги себя и свое здоровье!" - пишет Елена Мозговая;

"Солнышко, ты для меня пример стойкости духа!"- поддержал ведущую Влад Дарвин;

"Соломия. Спасибо богу, что жива! Все остальное - это детали! Я в шоке, если честно" - написала Мария Бурмака.

Ольга Сумская посоветовала ведущей делать маски с лечебным кремом, а некоторые пользователи советовали звезде посетить неонатолога. Соломия Витвицкая успокоила всех, кто переживал за ее состояние, и рассказала, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

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Автор: Полина Кузенко