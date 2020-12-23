В сеть "слили" фото известной певицы Мадонны в купальнике.
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На снимке она предстала в черном топе и трусиках с завышенной талией. Также она надела браслеты и бусы на шею. Стоит отметить, что одну ножку Мадонна выставила вперед. На этой ноге возле бедра видно пластырь, под которым певица скрывает шрам.
Напомним, в 2019 году певица отправилась в мировой тур в честь своего последнего студийного альбома Madame X. Во время выступлений артистка начала жаловаться на боли в коленях и бедрах, из-за чего некоторые ее концерты были отменены. В результате звезде сделали операцию.
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