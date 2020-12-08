Мадонна набила тату / instagram.com/madonna
Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram пост в котором рассказала, что сделала себе татуировку.
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Оказывается, звезда набила себе на запястье буквы "L R D M S E". Это аббревиатура, которую Мадонна посвятила своим детям - Лурдес, Рокко, Дэвиду, Чифундо, Стелле и Эстер.
Стоит отметить, что только Лурдес является родной дочерью поп-звезды. Всего остальные дети были удочерены в разные периоды.
Мадонна набила тату / instagram.com/madonna
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