Певица набила себе на руке надпись.

Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram пост в котором рассказала, что сделала себе татуировку.

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Оказывается, звезда набила себе на запястье буквы "L R D M S E". Это аббревиатура, которую Мадонна посвятила своим детям - Лурдес, Рокко, Дэвиду, Чифундо, Стелле и Эстер.

Стоит отметить, что только Лурдес является родной дочерью поп-звезды. Всего остальные дети были удочерены в разные периоды.

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Автор: Диана Могилевич