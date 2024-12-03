Мадонна отметила, что счастлива провести время с семьей.

Певица Мадонна продемонстрировала важность семейных ценностей, опубликовав редкие фотографии со всеми своими детьми и 93-летним отцом. Снимки были сделаны во время празднования Дня благодарения.

На фотографиях можно увидеть 66-летнюю Мадонну в окружении ее детей: 28-летней Лурдес, 24-летнего Рокко, 19-летнего Дэвида, 18-летней Мерси и 12-летних близняшек Стеллы и Эстер. Также на фото присутствует ее отец, Сильвио Энтони "Тони" Чикконе, и бойфренд, 28-летний Аким Моррис.

В своей заметке Мадонна рассказала о том, как ее семья пережила тяжелый год, полный потерь. Она подчеркнула, что поддержка родных помогла ей справиться с трудностями.

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"Провести время с ним и всеми своими детьми на День благодарения было настоящим лекарством для души", - написала певица.

Мадонна также поделилась некоторыми интересными фактами о своих детях. Например, она рассказала, что ее приемные дочери, Стелла и Эстер, любят играть в футбол.

Эти фотографии вызвали шквал положительных эмоций у поклонников певицы, которые восхищаются ее семейными ценностями и крепкой связью с родными.

Напомним, 66-летняя Мадонна разошлась с молодым бойфрендом.

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