Григорий Чапкис запомнился нам своим оптимизмом и живым танцем.

13 июня стало известно о смерти народного артиста Украины Григория Чапкиса. Чапкис умер в возрасте 91 год. Причиной смерти называют старость, однако в последние годы жизни он тяжело болел пневмонией. Чапкис запомнился своими выдающимся талантом и любовью к танцам. Он основал свою школу танцев и балета, а также был судьей шоу "Танцы со звездами". УНИАН вспоминает о самых ярких выступлениях хореографа.

Лучшие выступления Григория Чапкиса

Григорий Чапкис известен своим оптимизмом и огромным трудолюбием. В многочисленных интервью танцор говорил, что не может представить свою жизнь без танцев и полностью отдает себя любимому делу. Танцевать Григорий начал с 16 лет, а в более взрослом возрасте начал давать мастер-классы молодым танцорам. В 22 года он получил звание народного артиста.

Всеукраинскую популярность хореограф получил в 2006-2007 годах, когда ему предложили стать судьей шоу "Танцы со звездами". Несмотря на свой почетный возраст, Чапкис не раз демонстрировал свое мастерство на паркете шоу.

По словам артиста, именно любовь к танцам наполняет его энергией и позволяет чувствовать себя молодым. Репертуар Чапкиса был очень широким - от чувственных балетных танцев до зажигательного танго.

Вклад Григория Николаевича в культуру украинского танца огромен. Главной мечтой его жизни было популяризировать культуру танца. Он хотел, чтобы молодые люди с детства обретали любовь к движению, были грациозными и спортивными. Этому он учил учеников в своих школах. После смерти маэстро школы танцев Чапкиса продолжат обучать искусству всех желающих.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова