Он сказал, с кем спит по ночам.

Украинский артист Олег Винник дал первое большое интервью за время полномасштабного российского вторжения. Он рассказал и о своем здоровье, и о переезде в Германию, и даже о личной жизни.

Последнее, к слову, очень интересует его поклонников, ведь знаменитость скрывает свою супругу и ребенка. Впрочем, украинцы уверены, что он женат на своей бэк-вокалистке Таюне. Сам артист никак не комментирует эти подозрения.

И только в последнем интервью он немного приоткрыл завесу своей личной жизни. В тизере к интервью для YouTube-канала "Крупным планом" он сказал, что у него действительно есть любимая женщина, которая всегда находится рядом с ним.

Видео дня

"Та, которая самая близкая мне. С которой я часто сплю. Она, не он. Вы ее знаете", - сказал Винник.

О чем жалеет Олег Винник

Артист рассказал, что действительно сейчас находится в Германии на лечении. По его словам, этим заболеванием страдают всего 2% немцов.

В связи с тем, что он живет за границей, он не может полноценно участвовать в жизни Украины. Винник сказал, что больше всего жалеет о том, что не вступил в ряды ВСУ и не пошел защищать родную страну на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: