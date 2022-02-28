Лобода обратилась к "тем, кто может остановить этот страх", мол, "мы, маленькие люди, ничего не можем", в отличие от "тех, кто вершит человеческие судьбы".

Певица Светлана Лобода на пятый день войны России против Украины соизволила записать обращение с призывом остановить происходящее.

В своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в Instagram Лобода со слезами на глазах назвала себя украинской певицей. Она отметила, что последние четыре года жила в России и работала в Украине, РФ и во всем мире.

"Я не могу себя собрать и не знаю, что делать. Я хочу сказать, что сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война. Людей убивают, они вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети. Пытаются бежать под пулями, под ракетами... У меня в Киеве моя семья, мой папа, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки... И все они прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывезти их мы пока не можем, это опасно", - сказала Лобода.

В своей речи артистка добавила, что "мы все маленькие люди и ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Я вас очень прошу, те, кто может остановить этот ужас, это глобальная катастрофа для всего мира и к чему мы придем, не понятно", - заявила Лобода.

"Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян, я умоляю вас, давайте все остановимся", - практически проплакала Лобода в конце видео.

Удивляет то, что на протяжении всего обращения Лобода НИ РАЗУ не решилась произнести имя "путин" и то, чьи же ракеты убивают украинцев – тоже вслух не сказала.

Напомним, сама Лобода с мамой и дочками живет где-то в Европе. Отметим, что певица не раз выступала в Кремле.