Недавно разгорелся скандал с тем, что Литва якобы планирует запретить украинской певице посещать территорию своей страны из-за поддержки кровавых действий РФ.

После информации о том, что Литва хочет запретить въезд Светлане Лободе, адвокаты артистки связались с Министерством культуры, чтобы выяснить ситуацию. Правозащитники предоставили факты того, что артистка поддерживает Украину и публично выступает против агрессии РФ, после чего решение о внесении Лободы в список нежелательных персон принимать передумали.

Сейчас знаменитость приехала в Вильнюс, так как там у нее был запланирован концерт. Перед мероприятием она дала пресс-конференцию, где решила оправдаться:

"24 февраля, когда я активно начала выражать свою позицию, включились российские пропагандисты. Они работают каждый день, выпускают большое количество статей обо мне. Это все напоминает спланированную акцию - очернить, унизить, оскорбить. Все факты, которые они перечисляют, неправдивы".

Правда, Светлана умолчала о том, что открыто она заявила об осуждении войны не 24 февраля, а лишь 24 марта.

Также она заявила, что территорию оккупированного Крыма незаконно не посещала.

"Я гражданка Украины, у меня было и остается только одно гражданство и один паспорт – украинский. После оккупации с 2014 года я не была в Крыму", - высказалась певица.

Отметим, что после того, как звезда "переобулась", она заявила о том, что будет финансово помогать своему родному городу Ирпень. Большинство украинцев скептически относятся к такому внезапному проявлению патриотизма Лободы и убеждены, что это она делает только потому, что понимает - в России у нее нет будущего.

Напомним, Лобода после оправданий за карьеру в России выпустила песню на русском языке.

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