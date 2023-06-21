Певица заговорила об ошибках и намекнула пользователям на то, что им нужно "отбросить все лишнее".

Певица Светлана Лобода неожиданно отправилась в Херсон. После концертов в Риге она показалась в Николаеве, а затем посетила деоккупированный город.

На своей странице в Instagram Лобода уже показала видео из Херсона. На нем она спела хит Кузьмы Скрябина. Певица исполнила песню под гитарный аккомпанемент.

"Зi всього лупить током. Боюсь ходити по землi один. Нiколи я не думав, що може цiлий рiк пройти за день", - идется в песне.

Помимо этого, Лобода заговорила об ошибках. Певица намекнула на то, что "корит" себя за поступки в прошлом. Она призвала пользователей "отбросить все лишнее".

"Каждый из нас может корить себя за ошибки, которые были вчера или собраться вместе, отбросить лишнее и делать все возможное для счастливого завтра. Сегодня я выбираю быть здесь", - написала Лобода.

Светлана Лобода в Херсоне - видео

Реакция сети

В комментариях на странице Лободы в Instagram появилось много лестных комплиментов. Певицу хвалят за ее позицию. Негативных комментариев там совсем нет. Однако в сети уже принялись обсуждать видео с Лободой, и там уже появилось немало обвинений в адрес певицы. К примеру, на странице блогерши Алины Доротюк пользователи пишут:

"Хитра очень и знает, как манипулировать"

"Хайп на смертях, боли и крови"

"Может она просто тупая?".

Светлана Лобода - последние новости

Не так давно вокруг Лободы разгорелся скандал. В сети появился анонс ее концерта в Киеве, который планировался на август этого года. Целью выступления певицы организаторы назвали благотворительность, звезда якобы должна была помочь со сбором средств для больницы "Охматдет". Однако украинцы отреагировали на планы певицы негативно. После бурной волны критики концерт Лободы в Киеве отменили. Сама певица скандал никак не комментировала.

Помимо этого, недавно звезда украинского дубляжа показала пародию на Лободу. В ней актриса высмеяла певицу и пошутила, что та "переобулась".

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