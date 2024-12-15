Шеф-повар станет мамой в этом году.

Радостная новость всколыхнула украинский шоу-бизнес: известная шеф-повар и телеведущая Лиза Глинская рассказала, что скоро родит. Звезда, которая покорила сердца зрителей своим кулинарным талантом и очаровательной улыбкой, готовится к новой роли - роли мамы.

Лиза поделилась этой радостной новостью в своем Instagram, отвечая на вопросы поклонников. Она подтвердила, что уже совсем скоро станет мамой, но пока не раскрывает пол будущего ребенка.

"Спасибо. Уже очень скоро", - ответила Лиза на вопрос об ожидаемой дате родов.

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Итак, счастливое событие произойдет уже в декабре. Лиза Глинская пока не раскрывает пол будущего ребенка, но призналась, что в последнее время ее самочувствие ухудшилось, вероятно, из-за смены погоды.

Отметим, много лет назад Лиза Глинская уже была беременной. Однако из-за врачебной ошибки она родила мертвого младенца. В недавнем интервью девушка рассказала, что врачи остались безнаказанными.

К слову, сейчас Лиза Глинская замужем за Максимом Большаковым, у которого есть сын от предыдущих отношений. По словам кулинара, мальчик проводит половину времени с отцом и с ней, поэтому она называет себя мачехой.

Кто такая Лиза Глинская

Лиза Глинская - известный украинский кондитер, автор кулинарных книг и ведущая телевизионных шоу. Она получила известность благодаря победе во втором сезоне шоу "МастерШеф", а впоследствии стала судьей проекта "Король десертов". Лиза также является основательницей собственной кондитерской школы и успешно развивает свой бизнес. Сейчас звезда находится на последнем месяце беременности.

Напомним, Лиза Глинская показала новые фото с округлым животиком.

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