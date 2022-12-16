Знаменитая советская и российская актриса сразу высказалась против кровожадной войны, развязанной Кремлем.

Известная российская актриса Лия Ахеджакова после 24 февраля публично осудила действия РФ. Сейчас знаменитость призналась, что из-за ее антивоенной позиции некоторые коллеги-путинисты оборвали с ней связь. Некоторые даже не здороваются после многолетней дружбы.

Как добавила Ахеджакова, она остается в Москве, поэтому остро ощущает недовольства на себе. Вот что она сказала в интервью для YouTube-канала "Бюро":

"Я знаю, с кем нельзя говорить. Один мой партнер, Саша Берда - мы у Виктюка с ним играли и много лет в "Квартире Коломбины", - вдруг перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, разговаривала с врачами, говорила, что это потрясающий, отличный артист, помогите ему. Он был очень болен. И вдруг он перестал со мной здороваться... Я говорю: "Саша, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене, он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну, он ушел, не видел этого".

Ахеджакова призналась, что больше всего ее шокируют фанаты кровожадной путинской политики среди молодого поколения. Так, она поделилась недавним случаем, который произошел с ученицей ее друга.

"Талантливая девочка... Мы сидим, пьем кофе в буфете, я ей что-то говорю. Вдруг эта милая девчонка мне говорит: "Лия Меджидовна! Не все так однозначно!" Я встала, взяла чашку и пересела. Не ожидала", - сказала Лия.

Напомним, Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова попали в "бан" в России из-за позиции по войне в Украине.

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