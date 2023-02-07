Дмитрий Назаров высказался в поддержку украинского народа, осудив зверства россиян. За это в своей родной стране он уже столкнулся с травлей и проблемами.

Российская актриса Татьяна Васильева высказалась в адрес своего коллеги - актера Дмитрия Назарова, осудившего войну. Васильева дала понять, что возмущена таким поведением знаменитости. РосСМИ цитируют Татьяну Васильеву:

"Это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что".

Актриса предположила, что антивоенная позиция актера может быть связана с тем, что Назарова якобы где-то ущемили как артиста. И ей в голову не приходит, что звезда "Кухни" может сознательно выступать против убийства мирных жителей без какой-либо обиды или личной выгоды.

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"В чем его ущемили? Он на экране постоянно, его любят. Откуда такая вот неистовая ненависть. За то, что это случилось?" - возмутилась Татьяна Васильева.

Сама актриса говорит - любит Россию, и считает высказывания Дмитрия Назарова предательством родины.

"Я люблю Россию и ощущаю себя россиянкой. Если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда (в зону активных боевых действий, - ред). Я бы бинтовала, стреляла. Я такая патриотка сейчас!" - добавила путинистка Васильева.

Звезда также кратко обратилась к артистам, которые высказались против войны и покинули Россию:

"Только помалкивайте. Если там выступаете, то сюда не надо возвращаться".

Напомним, в России звезду сериала "Кухня" выгнали из театра за поддержку Украины.

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