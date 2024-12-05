Россияне уже придумали способ, как наказать актрису.

Звезда российских фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы" Лия Ахеджакова, которая осудила полномасштабную войну против Украины, в очередной раз поддержала украинцев.

Недавно 86-летняя женщина вышла на сцену после завершения спектакля в Лос-Анджелесе. Поклонники дарили актрисе цветы и поблагодарили за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. На что в ответ Лия прямо со сцены сказала "Слава Украине".

Видео с этим моментом попало в сеть и возмутило россиян. Теперь они требуют наказать Ахеджакову.

"Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ после фразы "Слава Украине!". Авторы инициативы утверждают, что подобными фразами Ахеджакова порочит звание народного артиста РФ за рубежом и делает там громкие политические заявления. Свое обращение общественные деятели направили в Минюст", - сообщают росСМИ.

Что известно о позиции Лии Ахеджаковой

Актриса сразу осудила кровавую политику Кремля. Из-за проукраинской позиции ее лишили всех ролей в театрах РФ. Позже Ахеджакова рассказывала, что адвокат запрещает ей общаться с журналистами, потому что россияне пишут на нее постоянные доносы и подставляют.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины.

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