Звезда российских фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы" Лия Ахеджакова, которая осудила полномасштабную войну против Украины, в очередной раз поддержала украинцев.
Недавно 86-летняя женщина вышла на сцену после завершения спектакля в Лос-Анджелесе. Поклонники дарили актрисе цветы и поблагодарили за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. На что в ответ Лия прямо со сцены сказала "Слава Украине".
Видео с этим моментом попало в сеть и возмутило россиян. Теперь они требуют наказать Ахеджакову.
"Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ после фразы "Слава Украине!". Авторы инициативы утверждают, что подобными фразами Ахеджакова порочит звание народного артиста РФ за рубежом и делает там громкие политические заявления. Свое обращение общественные деятели направили в Минюст", - сообщают росСМИ.
Что известно о позиции Лии Ахеджаковой
Актриса сразу осудила кровавую политику Кремля. Из-за проукраинской позиции ее лишили всех ролей в театрах РФ. Позже Ахеджакова рассказывала, что адвокат запрещает ей общаться с журналистами, потому что россияне пишут на нее постоянные доносы и подставляют.
Напомним, ранее Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины.