Россияне не придумали ничего лучше, чем "отомстить" актрисе таким образом.

Известная российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова стала нежелательной артисткой в стране-агрессоре из-за своей поддержки Украины во время войны. Знаменитость, которая на днях произнесла "Слава Украине!" со сцены, хотят "вырезать" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Новость об этом распространили пропагандистские СМИ. С такой инициативой обратилась в Министерство культуры России телеведущая и представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт.

Она предложила "убрать" из ленты звезду, сыгравшую роль Татьяны, с помощью современных технологий, в частности, искусственного интеллекта. Россияне хотят заменить Ахеджакову на актрису Елизавету Боярскую, которая поддерживает путинский режим.

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"Поскольку роль Тани из фильма не убрать, ее лицо предложили заменить на Лизу Боярскую с помощью нейросети", - говорится в сообщении росСМИ.

Как известно, причиной такого "наказания" россиян стала фраза "Слава Украине!". Ее Лия произнесла прямо со сцены во время выступления со спектаклем "Мой внук Вениамин" в Лос-Анджелесе.

Жители террористической страны не могут придумать ничего лучше, чем "вырезать" актрису из фильмов и лишать ее званий в РФ. Знаменитость даже хотели признать "иностранным агентом" за высказывания против войны, однако пока россияне не внесли ее в этот список.

К слову, Ахеджакова родом из Днепра. Уже несколько лет Лия открыто поддерживает Украину и осуждает преступления захватчиков. В частности, в прошлом году артистка вышла на сцену с желто-синим флагом. Актриса выехала из РФ, а за свою антивоенную позицию была лишена ролей в стране-агрессоре.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова рассказала, как ее подставили. В одном из букетов, которые поклонники дарили актрисе во время поклонов, был спрятан флаг Украины.

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