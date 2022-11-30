Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой предстала в роскошном образе. Звезда надела черный блестящий топ, оголяющий зону декольте, и штаны-палаццо.
Дополнила она образ классическими лодочками на высоком каблуке, а на одно плечо накинула пиджак. Также знаменитость нанесла яркий макияж. В таком образе она выглядит воистину роковой женщиной, способной покорить любого мужчину.
"Нам умышленно гасят свет, но мы несем его сами. Нас не погрузить в темноту! Мы не боимся тьмы. Мы согреваемся своим светом и теплом других. Стоим и выстоим", - подписала фото телеведущая.
Реакция сети на новое фото Лилии Ребрик
- "Магическая"
- "Невероятно красивая"
- "Вы очень красивая и сексуальная девушка"
- "Во тьме видно светлых людей"
- "Какая-то другая, но тоже очень красивая"
Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как изменились их отношения с мужем во время войны.