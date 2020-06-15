Лилия Ребрик рассказала, что нужно для идеальных отношений

Телеведущая поделилась секретами счастливых отношений.

Украинская телеведущая, любимая супруга и мама двоих дочерей Лилия Ребрик опубликовала новый пост в Instagram, где рассказала о составляющих идеальных отношений.

Ребрик часто публикует в социальных сетях фотографии и видео со своей семьей. В кадре Лилия всегда улыбается и делится хорошим настроением. На этот раз телеведущая раскрыла секреты идеальных отношений с супругом Андреем Диким.

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"Раскрою вам свои составляющие идеальных отношений, идеальной семьи. По воскресеньям мы с вами дискутируем, как достичь счастья в семье. Что такое любовь для меня? И вот три кита моих гармоничных отношений: дружба, страсть, уважение. Мой муж - мой друг. Но при этом от него я теряю голову и чувствую, как быстро бьется мое сердце. В то же время настолько уважаю, что он в нашей семье безусловный авторитет", - написала Ребрик.

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