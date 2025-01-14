Ведущая поделилась также, что изменилось в ее жизни с рождением третьего ребенка.

Известная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик, которая в марте прошлого года в третий раз стала мамой, прокомментировала слухи, что родила якобы, чтобы уберечь мужа от мобилизации. Знаменитость также рассказала, что изменилось в ее жизни с появлением на свет третьего ребенка.

Как известно, Ребрик уже 13 лет состоит в браке с танцовщиком Андреем Диким. Супруги воспитывают трех дочерей - 12-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и 10-месячную Адель. В комментарии для программы "Невероятная правда о звездах" звезда поделилась, что в ее фотоблоге больше положительных комментариев от поклонников, чем обидных и негативных.

Однако, конечно, бывают моменты, когда ведущей "прилетает" от хейтеров. В частности, ее упрекали, что она родила третью дочь, чтобы ее муж стал многодетным папой и не пошел воевать на фронт. Сама Лилия говорит, что не реагирует на такие упреки вообще

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"Я всегда знала, что дети - это о любви, поэтому для меня это самое главное. Реагировать на комментарии и не только на такие - у меня иммунитет уже. У меня вообще очень хорошая аудитория! Я обожаю свою аудиторию, мне кажется, она отвечает мне взаимностью. Если человеку, который написал тот или иной негативный комментарий, стало легче, то значит я свою миссию выполнила", - отметила актриса.

Также Ребрик поделилась, что появление на свет Адель очень изменило их семью и ее в целом. Теперь у ведущей появилось еще больше сил, чтобы развиваться, работать и воспитывать детей, ведь они для нее большая радость.

"Это такой антистресс! Это такая возможность наслаждаться, несмотря на все и вопреки всем обстоятельствам, что это дает тебе еще больше сил. Я никогда не думала, что у меня так много сил", - добавила Лилия.

Напомним, ранее 43-летняя Лилия Ребрик ответила, планирует ли родить четвертого ребенка. Знаменитость призналась, что не исключает возможности, что станет мамой в четвертый раз.

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