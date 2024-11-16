Самой младшей дочери известной украинской актрисы и телеведущей исполнилось 8 месяцев.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик устроила настоящий праздник для своей младшей дочери Адель по случаю ее 8-месячного юбилея.

По доброй традиции, Лилия организовала фотосессию для маленькой именинницы. На этот раз звездная мама удивила поклонников необычным выбором образов: она и ее дочери позировали в стильных нарядах total black.

"Lady in black. Обожаю эту красавицу - эти почти 10 кг счастья! Уже становится на ноги, "мамкает", ползает на всю и сидит как королева. Ну как так быстро?!", - с нежностью написала Лилия в Instagram.

Дополнил праздничную атмосферу тортик, украшенный черными бантиками и надписью "8 месяцев".

Лилия также поделилась забавным наблюдением:

"А еще, продолжается блокбастер на тему "попробуй торт"! Дальше будет! Адель все ближе и ближе подбирается к лакомству. Ее настойчивость и умение найти подход - поражают!".

Публикация Лилии вызвала волну комментариев. Мнения поклонников разделились:

"Черное - это всегда стильно, изысканно, красиво!"

"Какие невероятные и стильные платья!"

"Поздравляю! Вот это маленькая стильная модница!"

"У каждой леди должно быть маленькое черное платье!".

"Почему черный цвет?"

"Странный цвет для малышей!"

"Как будто траур в семье. Зачем такого светлого ребенка одевать во все черное?"

"Ребенка маленького одевать в черный цвет?! Как это вообще? Зачем?!"

Одна из подписчиц Лилии вступилась за звезду, написав:

"Люди, опомнитесь! То, что в большинстве стран черную одежду носят в траурные дни, не означает, что ее только с этим ассоциируют! Каждая мама сама решает, как одевать своего ребенка!"

Лилия Ребрик известна своей любовью к стильным экспериментам и не боится идти против общепринятых норм. Она часто выбирает для себя и своих дочерей нестандартные образы, которые подчеркивают их индивидуальность.

Напомним, Лилия Ребрик показала, как встречала 12-летнюю дочь из-за границы.

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