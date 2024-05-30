Виктор Бронюк поделился, что у девушки начинается новый этап в жизни.

Известный украинский певец, фронтмен коллектива "ТИК" Виктор Бронюк редко делится личной жизнью в соцсетях. Он почти ничего не рассказывает о своих детях и жене.

Однако по случаю особого праздника в жизни его дочери, он решил впервые за долгое время показать фотографии с родными. Дело в том, что 15-летняя дочь артиста Ева закончила девятый класс. Она отпраздновала последний звонок в школе. Вместе с младшим сыном Даниилом и женой Татьяной исполнитель пришел поздравить девочку и разделить с ней важный момент.

"Выпуск и последний школьный звонок Евы. 9 классов позади, впереди много интересного", - написал под снимком Бронюк.

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При этом Виктор не рассекретил, будет ли Ева продолжать учиться в школе. Однако, учитывая его пост, можно сделать вывод, что девушка стала выпускницей. Далее она, вероятно, будет поступать в другое учебное заведение.

Напомним, ранее солист группы "ТИК" Бронюк за короткое время похудел на 30 килограммов. Знаменитость решил улучшить качество своей жизни.

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