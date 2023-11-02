Виктор Бронюк решил улучшить качество своей жизни.

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк резко сбросил вес. Артист за короткий промежуток времени потерял 30 килограммов. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Музыкант признался, что об идеальной фигуре не мечтал. Худеть он начал прежде всего для того, чтобы улучшить самочувствие. Известно, что ранее вес артиста составлял почти 120 килограммов. Мужчина не скрывал, что чувствовал тяжесть на сцене, лишний вес мешал играть с детьми и вообще вносил диссонанс в жизнь.

"У меня не стоит задача иметь идеальный вес. Так комфортнее. Я почти на 30 кг похудел. Три ведра воды", - уточнил артист.

Бронюк добавил, что похудеть ему помогло правильное питание. Кроме того, исполнитель уже более десяти лет не употребляет алкоголь, что также положительно отразилось на его здоровье.

Напомним, ранее Виктор Бронюк впервые рассказал, как чуть не умер от коронавируса. Ему было очень трудно дышать из-за поражения обоих легких.

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