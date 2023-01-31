Телеведущая покорила своим новым образом.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Знаменитость позировала перед зеркалом в шубе и бюстгальтере.

На снимке можно заметить сочное декольте ведущий, которая будет вести новое шоу "Есть вопрос?" со звездными гостями.

Также Леся сделала интересную прическу - высокий хвост, а челку уложила на бок. Ее образ напоминает тот, что часто создает певица Ариана Гранде.Кроме того, Никитюк нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

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"Еще один день", - подписала фото Леся.

Чем известна Леся Никитюк

Толчком в карьере Никитюк стало шоу "Рассмеши комика". Девушка неоднократно говорила, что на ее карьеру повлиял Владимир Зеленский. Позже она стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", в рамках которого Леся объездила почти весь мир.

Также Никитюк была соведущей шоу "Хто зверху?", а ее партнером был Сергей Притула. Сейчас телеведущая занимается волонтерством.

Напомним, ранее Никитюк впечатлила традиционным украинским нарядом.

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