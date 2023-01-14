Телеведущая поздравила поклонников со Щедрым вечером.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в Щедрый вечер предстала перед своим поклонниками в традиционном украинском костюме. На опубликованном фото видно, что знаменитость позирует в вышиванке, запаске с украинским орнаментом и черных сапожках. Декольте Никитюк украшают шикарные красные и черные бусы.

"Щедрый вечер! P.S. Если что, я посередине, а не слева", - пошутила в подписи звезда.

Как известно, сейчас она находится в Ивано-Франковской области. Там Леся встретила Рождество.

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Чем известна Леся Никитюк

Телеведущая родом из Хмельницкого прославилась работой во многих проектах. Например, она объездила более 150 стран мира в рамках шоу "Орел и решка". Также она вела проекты "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", "Ле Маршрутка" и другие.

После 24 февраля звезда стала волонтерить в школе, где когда-то училась. Там она помогала переселенцам обустроиться и обеспечивала их всем необходимым.

Также Леся Никитюк держит информационный фронт, рассказывая своей многомиллионной аудитории правду о зверствах российских оккупантов на территории Украины.

Напомним, Леся Никитюк покорила сеть роскошным новогодним образом.

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