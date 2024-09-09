Леся Никитюк впервые показала своего экс-бойфренда (фото)

Мужчина раньше работал ди-джеем.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая держит свою жизнь за семью замками, впервые рассказала о своих прошлых отношениях и даже показала своего экс-избранника.

В своем блоге знаменитость рассказала, что в 17 лет встречалась с ди-джеем. На их совместном фото заметно, что они вместе были в клубе, парень стоял за пультом.

Леся же пришла на дискотеку в красной футболке. Тогда она носила волнистые белые волосы.

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"Вот такие у меня тогда были волосы. Как хорошо, что сейчас есть качественные фены, которые ухаживают за волосами, а не пересушивают их. Это ди-джей, с которым я встречалась", - написала Леся.

Стоит отметить, что больше никаких подробностей Никитюк не раскрыла.

Известно, что телеведущая не замужем. В 2017 году Леся сообщила публике, что выходит замуж за своего соседа. Однако через два года стало известно, что свадьбы не будет.

Напомним, Шона Пенна застукали за страстными поцелуями с девушкой на 40 лет моложе.

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