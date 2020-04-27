Леся Никитюк снялась в обтягивающем топе (фото)

Ведущая продолжает радовать поклонников архивными снимками.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк продолжает радовать поклонников архивными фотографиями с отдыха. В этот раз - с Мальдив.

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Телезвезда на личной странице в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует у моря в белом обтягивающем топе без бюстгальтера. Никитюк сидит за столом с различными вкусностями.

"Доброе мальдивское утро", - написала Леся в подписи к снимкам.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк поразила сеть карантинным образом. Для кадра леди Ле надела на себя белое одеяло и подвязала его черным поясом Gucci. Дополнила аутфит Никитюк нюдовыми туфлями на шпильках.