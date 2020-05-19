Леся Никитюк в купальнике подразнила фанатов соблазнительным фото

Украинская телезвезда позирует в купальнике на яхте.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое соблазнительное фото в купальнике.

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует на яхте на фоне моря в белом боди-купальнике.

"Когда?", - спросила в подписи в фото Никитюк, намекая на открытие пляжного сезона и возобновление возможности путешествовать.

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Отметим, что туристический сезон 2020 сильно ограничен карантином из-за эпидемии коронавируса, и только в июне некоторые страны начнут возобновлять внутренний туризм, и лишь потом начнут открывать границы для иностранных туристов.

Мнения подписчиков Никитюк на этот счет разделились: "еще не скоро"; "где-то в сентябре"; "в конце июня"; "никогда, в этом году так точно"; "приезжайте в Одессу и все будет"; "Отличная фигура и красивые ноги ну и лицо конечно"; "Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото"; "в Кирилловку хоть сейчас! И на катамаране в открытое море", - писали в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила грудь на новом фото и поделилась радостной для себя новостью.