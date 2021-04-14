Никитюк показала фигуру / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram архивное фото с Мальдив.
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Звезда предстала на фоне океана в нюдовом купальнике с черными вставками. Также она надела темные солнцезащитные очки. Стоит отметить, что у телеведущей стройная фигура и красивые длинные ноги.
"Я подумала, что это Полякова", "Какая красотка", "Бомбическая", - написали поклонники.
Никитюк показала фигуру / instagram.com/lesia_nikituk
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