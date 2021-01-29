Телеведущая сейчас отдыхает на Мальдивах.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха на Мальдивах.

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Она позирует в смежном нюдовом купальнике с черными вставками. При этом он идеально сел по ее фигуре и подчеркнул достоинства Никитюк - стройные ноги и узкую талию.

"Господи, что за божественное создание?", "Сочная, как модель с плакатов 90-х", "По стилю Синди Кроуфорд напоминает", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич