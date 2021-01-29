Никитюк показала фигуру / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха на Мальдивах.
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Она позирует в смежном нюдовом купальнике с черными вставками. При этом он идеально сел по ее фигуре и подчеркнул достоинства Никитюк - стройные ноги и узкую талию.
"Господи, что за божественное создание?", "Сочная, как модель с плакатов 90-х", "По стилю Синди Кроуфорд напоминает", - написали поклонники.
Никитюк показала фигуру / instagram.com/lesia_nikituk
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