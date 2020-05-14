Леся Никитюк появилась в дерзком обтягивающем наряде (фото)

Судя по геотегу, Никитюк находится в родном Хмельницком.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк во время карантина очень часто делится со своими подписчиками в Instagram фото.

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В этот раз звезда предстала сидя на траве в ультраобтягивающих лосинах и белом топе. Такой наряд подчеркнул стройную фигуру леди Ле и обнажил живот. Судя по геотегу, Никитюк находится в родном Хмельницком.

В кадре почти не видно лица Леси, у нее распущены волосы и закрыты глаза.

"Красотка", "Звезда", "Кайф", "Ух ты", "Прекрасная", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как вместе с мужем Юрием Горбуновым проводят свой досуг на природе неподалеку от дома.