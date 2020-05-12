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Катя Осадчая показалась в мини-шортах (фото)

18:11, 12 мая 2020
Звезды
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Катя Осадчая показала на фото отдых с семьей / instagram.com/kosadcha

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На своей странице в Instagram теледива показала, как они провели выходные вместе со своим маленьким сыном.

"Продолжаем исследовать окрестности. Сегодня пикник в десяти минутах от дома) Но какой вид", - написала Осадчая.

На снимке Катя одета в короткие джинсовые шорты, футболку и кроссовки. Ее "лук" дополняют солнцезащитные очки и собранные в хвост волосы.

В сети восхищены тем, как выглядит ведущая даже без роскошных платьев и макияжа.

instagram.com/kosadcha

Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк сверкнула грудью в откровенном наряде.

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Теги: #фото