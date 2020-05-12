Катя Осадчая показалась в мини-шортах (фото)

Телезвезда провела выходные на природе.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым проводят свой досуг на природе неподалеку от дома.

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На своей странице в Instagram теледива показала, как они провели выходные вместе со своим маленьким сыном.

"Продолжаем исследовать окрестности. Сегодня пикник в десяти минутах от дома) Но какой вид", - написала Осадчая.

На снимке Катя одета в короткие джинсовые шорты, футболку и кроссовки. Ее "лук" дополняют солнцезащитные очки и собранные в хвост волосы.

В сети восхищены тем, как выглядит ведущая даже без роскошных платьев и макияжа.

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