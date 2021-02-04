Никитюк сравнила себя с Ким Кардашьян / фото instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк потроллила известную во всем мире теледиву Ким Кардашьян, показав на своей странице в Instagram «сходство» с ней.Читайте такжеПопулярная модель засветила зону бикини (фото)
Так, леди Ле поделилась отфотошопленным на своей фигуре (очень узкую талию и широкие бедра) фотосравнением с Ким.
Так, на фотоколлаже и Никитюк, и Кардашьян предстали в соблазнительных купальниках с соблазнительными завязками на талии.
«Ну, сестры же», - подписала коллаж Леся.
Никитюк сравнила себя с Ким Кардашьян / фото instagram.com/lesia_nikituk
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