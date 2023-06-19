Артист ранее заявлял, что заплатит миллион тем, кто сможет доказать, что лично подбил технику ВСУ.

Недавно путинист Григорий Лепс анонсировал концерт в Казахстане, однако сейчас стало известно, что мероприятие отменили. Об этом информирует местное издание "КазТаг".

Как пишут журналисты, компания, с которой ранее был подписан договор на предоставление площадки для проведения мероприятия, в последний момент отказалась предоставлять свои услуги. Договор был расторгнут в одностороннем порядке.

"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, решила расторгнуть договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", - сказано в сообщении.

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Вероятно, это связано с его позицией в поддержку войны и кровавого путинского режима. Также издание добавляет, что многие казахстанцы возмущены обещанием Лепса заплатить миллион рублей тем, кто может подбить украинский танк "Леопард".

Пока срыв концерта сам путинист никак не комментировал.

Позиция Лепса касательно войны в Украине

Российский музыкант на протяжении долгих лет давал своим поклонникам понять, что он выступает за кровожадную кремлевскую политику. Лепс неоднократно пел на российских политических мероприятиях, а также посещал прифронтовые регионы и поддерживал оккупантов.

Напомним, Полякова пообещала щедрое вознаграждение тому, кто даст пинка Баскову и Лепсу.

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