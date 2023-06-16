Так певица отреагировала на обещания путинистов платить оккупантам за уничтожение техники ВСУ.

Украинская певица Оля Полякова пообещала щедрое вознаграждение тому, кто даст пинка и плюнет в российских артистов Николая Баскова и Григория Лепса. "Королева ночи "сделала такое заявление в ответ на недавние обещания путинистов, обещавших "вознаграждение" оккупантам за уничтожение и повреждение украинских танков.

По словам Поляковой, Басков и Лепс предлагали "что-то нереальное". А потому она сделала свое предложение, которое кажется ей более реальным.

"Хочу предложить вам то, что вообще реально. Итак, за пинок Коле Баскову и за плевок в морду Лепсу даю тысячу долларов (примерно 37 тысяч гривень - УНИАН), сразу на карту, сразу перечислю. Смотрите, снимаете это на видео: или как плюете в морду одному, или как даете под ср*ку второму. Неважно кому. Тысяча долларов сразу появляется на вашей карте", - заявила Полякова в новом видео, которое она разместила в Instagram.

Кроме этого, певица добавила, что добавит денег, если услышит на видео определенные слова. Полякова шутит, что так Баскова и Лепса "заплюют".

"А если еще к этому добавить "Слава Украине" - то две. Давайте, заплюем", - заявила певица.

Басков и Лепс обещают деньги оккупантам - с чего все началось

Напомним, ранее стало известно, что путинисты Басков и Лепс решили "награждать" оккупантов за уничтожение техники ВСУ. Они заявили, что будут платить тем, кому удастся подбить танки.

Басков говорил, что так он хочет "внести свой вклад". А Лепс отмечал, что считает свое решение "правильным".

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