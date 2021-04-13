Артист умер на 72 году жизни.

Экс-солист группы "Песняры" Леонид Борткевич умер на 72 году жизни.

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По данным СМИ, артист умер от сахарного диабета 13 апреля.

Отметим, что в группе он пел с 1970 по 1980 года. Он покинул группу из-за невозможности совмещать музыкальную карьеру с учебой. В 1999 году вновь стал солистом ВИА "Песняры" и пребывал в нём до самой смерти его руководителя Владимира Мулявина в 2003 году. Также он является Заслуженным артистом Белорусской ССР.

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Автор: Диана Могилевич